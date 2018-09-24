В Самаре благоустроят территорию перед железнодорожным вокзалом

В сентябре в Самаре на Куйбышевской магистрали начнутся работы по благоустройству территории, прилегающей к зданию управления дороги перед железнодорожным вокзалом.

В ходе работ будет заменено 76 больных и аварийных деревьев разных пород. Взамен них разместят 28 голубых елей сорта «Глаука», сохраняющего декоративно-эстетические свойства на протяжении всего жизненного цикла. Дополнительно к елям высадят 48 декоративных кленов.

Кроме того, будут посажены крупномерные деревья высотой от 2,5 до 4,5 метров, адаптированные к условиям роста в Поволжье. Планируемые работы и дизайн ландшафта согласованы с властями, рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Напомним, ранее самарские власти выделили 998 млн рублей на строительство станции метро «Алабинская».