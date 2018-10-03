Виктор Гончаренко: «Мы отлично поработали в защите, были сплоченными, дерзкими»

Фото: Дмитрий Слезин

Главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал важную победу своей команды над мадридским «Реалом» (1:0) в Лиге чемпионов:



— Несмотря на то, что у меня хорошее настроение, хотел бы посвятить победу моему другу, второму отцу Анатолию Капскому, который недавно ушел из жизни. Для меня это большая потеря. После каждой игры он мне звонил, поздравлял. Сегодня бы он тоже порадовался этой прекрасной победе. Мы отлично поработали в защите, были сплоченными, дерзкими. Быстрый гол с одной стороны усилил давление, с другой — снял оковы с нас. Надо понимать, что против нас был лучший клуб мира. Они в любую минуту могут создать момент и забить. До последних секунд нельзя верить, что ты выиграешь у «Реала», но это произошло. Мы наслаждаемся сегодняшним вечером. Но хочу сказать важную вещь: помню, который БАТЭ выиграл у «Баварии» со счетом 3:0, и в нем, кстати, играл Кроос. Это стало концом той команды в БАТЭ. Надеюсь, здесь такое не повторится, мы будем дальше расти и развиваться, — сказал наставник.