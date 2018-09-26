В Самарской области отопительный сезон начался раньше срока
В Самарской области раньше срока стартовал отопительный сезон.
На данный момент отопление дали в Похвистневском районе. В других муниципалитетах региона работы по подготовке к зиме находятся на финальной стадии. Как рассказали в областном правительстве, теплосети к осенне-зимнему периоду готовы на 98,2%.
В первую очередь тепло дадут на объекты социальной сферы — школы, больницы, детские сады. Затем потеплеет в многоквартирных домах, административных и промышленных зданиях.
Напомним, ранее глава Перми поручил до конца сентября запустить отопление в жилых домах.Общество
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