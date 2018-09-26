В Самарской области отопительный сезон начался раньше срока

В Самарской области раньше срока стартовал отопительный сезон.

На данный момент отопление дали в Похвистневском районе. В других муниципалитетах региона работы по подготовке к зиме находятся на финальной стадии. Как рассказали в областном правительстве, теплосети к осенне-зимнему периоду готовы на 98,2%.

В первую очередь тепло дадут на объекты социальной сферы — школы, больницы, детские сады. Затем потеплеет в многоквартирных домах, административных и промышленных зданиях.

Напомним, ранее глава Перми поручил до конца сентября запустить отопление в жилых домах.