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В Самарской области отопительный сезон начался раньше срока

09:54, 26.09.2018
В Самарской области отопительный сезон начался раньше срока
Фото: pixabay.com

В Самарской области раньше срока стартовал отопительный сезон.

На данный момент отопление дали в Похвистневском районе. В других муниципалитетах региона работы по подготовке к зиме находятся на финальной стадии. Как рассказали в областном правительстве, теплосети к осенне-зимнему периоду готовы на 98,2%.

В первую очередь тепло дадут на объекты социальной сферы — школы, больницы, детские сады. Затем потеплеет в многоквартирных домах, административных и промышленных зданиях.

Напомним, ранее глава Перми поручил до конца сентября запустить отопление в жилых домах.

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