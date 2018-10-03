Предприниматели предложили давать российское гражданство за инвестиции в государственные облигации

Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков предложил Госдуме рассмотреть вопрос об упрощенной схеме выдачи гражданства России.

Он предложил давать паспорт россиянина тем, кто вложит 50 млн рублей в государственные ценные бумаги или 70 млн рублей в перспективные инновационные отечественные разработки.

Кроме того, он предложил отменить условие «оседлости» для инвесторов и ввести трехлетнюю налоговую амнистию, передает ТАСС со ссылкой на письмо Янсукова.

При этом претендент должен иметь зарегистрированный в РФ бизнес, предприятие должно работать не менее трех лет, его ежегодный доход должен быть не менее 10 млн рублей, а совокупный уставной капитал не менее 100 млн рублей.

В Госдуме обещали рассмотреть вопрос, но назвали предложенные условия спорными.

Ранее сообщалось, что десятки российских бизнесменов заплатили по 900 тыс. евро за гражданство Мальты. Среди них основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож.