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В Перми пьяный священник украл сумку в гипермаркете «Семья»

08:22, 03.10.2018
В Перми пьяный священник украл сумку в гипермаркете «Семья»
Фото: pixabay.com

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении священника, обвиняемого по факту кражи в пермском гипермаркете «Семья».

Преступление было совершено 27 сентября. Как рассказали в пресс-службе краевого суда, священник, служащий в Богордице-Казанском Серафимо-Алексеевском Бахаревском женском монастыре, в состоянии алкогольного опьянения украл сумку в торговом центре.

Мужчина был задержан. Позже уголовное дело было прекращено с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Напомним, ранее в Перми отменили парад зомби из-за критики со стороны РПЦ.

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