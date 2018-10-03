РФПИ и суверенный фонд ОАЭ вложили $7,5 млн в российский «Uber для грузовиков»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Абу-Даби Mubadala инвестируют $7,5 млн в российский сервис уберизации грузоперевозок Deliver.

Это первая их совместная инвестиция в российские технологии. Сколько именно вложено каждой стороной. неизвестно, однако РФПИ по мандату не может обладать долей более 50%, передают «Ведомости».

Деньги будут выделены тремя траншами в течение года.

Напомним, в прошлом году основатель агрохолдинга Valars Group Кирилл Подольский вместе с совладельцем группы «Гута» Артемом Кузнецовым запустил сервис Smartseeds для перевозок сельскохозяйственных грузов.