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Суд арестовал «короля госзаказа» за миллиардные взятки полковнику Захарченко

18:23, 02.10.2018
Суд арестовал «короля госзаказа» за миллиардные взятки полковнику Захарченко
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия санкционировал арест члена совета директоров АО «Росжелдорпроект», совладельца «Интерпрогрессбанка» Валерия Маркелова по делу полковника Захарченко.

Его подозревают в передаче «астрономической» взятки полковнику МВД Дмитрию Захарченко, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Маркелова. При этом следователь сумму взятки не назвал.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого Маркелова меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала судья Елена Ленская.

Ранее сообщалось, что CК РФ задержал адвоката из Ростовской области Виктора Белевцова, который был «доверенным лицом» полковника МВД Дмитрия Захарченко.

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