Суд арестовал «короля госзаказа» за миллиардные взятки полковнику Захарченко

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия санкционировал арест члена совета директоров АО «Росжелдорпроект», совладельца «Интерпрогрессбанка» Валерия Маркелова по делу полковника Захарченко.

Его подозревают в передаче «астрономической» взятки полковнику МВД Дмитрию Захарченко, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Маркелова. При этом следователь сумму взятки не назвал.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого Маркелова меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала судья Елена Ленская.

Ранее сообщалось, что CК РФ задержал адвоката из Ростовской области Виктора Белевцова, который был «доверенным лицом» полковника МВД Дмитрия Захарченко.