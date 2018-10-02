Следком задержал «доверенное лицо» полковника Захарченко

Cледственный комитет России задержал адвоката из Ростовской области Виктора Белевцова, который был «доверенным лицом» полковника МВД Дмитрия Захарченко.



Кроме того, задержан член совета директоров АО «Росжелдорпроект» Валерий Маркелов.

«Материал на арест в отношении Валерия Маркелова будет слушаться после 15.00, а в отношении Виктора Белевцова — после него», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Басманный суд Москвы.



Отмечается, что Маркелову вменяется передача взятки (ст. 291 УК России), Белевцову — посредничество во взяточничестве (ст. 291.1).

Ранее сообщалось, что более 9 млрд рублей, изъятых у Захарченко, перечислили в бюджет. До этого СК отменил решение о признании этой суммы и золотых слитков вещественными доказательствами.

