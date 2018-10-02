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Происшествия

Суд в Казани продлил арест подозреваемому в двойном убийстве

17:28, 02.10.2018
Суд в Казани продлил арест подозреваемому в двойном убийстве
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Московский районный суд Казани продлил арест задержанному по подозрению в двойном убийстве на 72 часа. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

Следователи ходатайствовали о продлении срока задержания из-за того, что не было найдено орудие преступления.

Напомним, 39-летнего жителя Казани подозревают в убийстве двух мужчин. От дачи показаний он отказался.

Происшествия Татарстан
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