Суд в Казани продлил арест подозреваемому в двойном убийстве

Московский районный суд Казани продлил арест задержанному по подозрению в двойном убийстве на 72 часа. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

Следователи ходатайствовали о продлении срока задержания из-за того, что не было найдено орудие преступления.

Напомним, 39-летнего жителя Казани подозревают в убийстве двух мужчин. От дачи показаний он отказался.