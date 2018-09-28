Внешний долг России с начала года снизился на $27,4 млрд

Банк России повысил оценку внешнего долга РФ, по новым данным показатель составил 490,7 миллиарда долларов на 1 июля, уменьшившись за первое полугодие на 27,4 миллиарда долларов.

«На снижение оказало кумулятивное воздействие сокращение средств иностранных инвесторов на текущих счетах и депозитах в российских банках», — говорится в материалах ЦБ.

В июле Центробанк оценивал внешний долг страны в 485,5 млрд долларов. Таким образом, оценка регулятора выросла на 5,2 млрд долларов, или на 1,1%.

Ранее сообщалось, что внешний госдолг России достиг минимальных значений с конца 2012 года.