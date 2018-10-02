Брата турецкого оппозиционера Гюлена приговорили к 10,5 годам тюрьмы

Суд турецкого города Измир приговорил брата оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена Кутбеттина к 10,5 годам лишения свободы.

Как сообщает Anadolu, суд сначала осудил его на 7 лет за участие в вооружённой террористической организации FETO. Потом срок увеличили 10,5 лет в соответствии с положениями Закона о борьбе с терроризмом (ТМК).

Напомним, что Кутбеттин Гюлен был задержан в октябре 2016 года.