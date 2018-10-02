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Брата турецкого оппозиционера Гюлена приговорили к 10,5 годам тюрьмы

14:50, 02.10.2018
Брата турецкого оппозиционера Гюлена приговорили к 10,5 годам тюрьмы
Фото: pixabay.com

Суд турецкого города Измир приговорил брата оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена Кутбеттина к 10,5 годам лишения свободы.

Как сообщает Anadolu, суд сначала осудил его на 7 лет за участие в вооружённой террористической организации FETO. Потом срок увеличили 10,5 лет в соответствии с положениями Закона о борьбе с терроризмом (ТМК).

Напомним, что Кутбеттин Гюлен был задержан в октябре 2016 года.

Справка

Фетхуллаха Гюлена власти Турции обвиняют в организации попытки военного переворота, которая состоялась в ночь на 16 июля 2016 года. Правительственные силы не предотвратили, но подавили мятеж. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тыс. были ранены.

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