Брата турецкого оппозиционера Гюлена приговорили к 10,5 годам тюрьмы
Суд турецкого города Измир приговорил брата оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена Кутбеттина к 10,5 годам лишения свободы.
Как сообщает Anadolu, суд сначала осудил его на 7 лет за участие в вооружённой террористической организации FETO. Потом срок увеличили 10,5 лет в соответствии с положениями Закона о борьбе с терроризмом (ТМК).
Напомним, что Кутбеттин Гюлен был задержан в октябре 2016 года.
Справка
Фетхуллаха Гюлена власти Турции обвиняют в организации попытки военного переворота, которая состоялась в ночь на 16 июля 2016 года. Правительственные силы не предотвратили, но подавили мятеж. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тыс. были ранены.
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