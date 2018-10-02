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Три вице-губернатора Приморья освобождены от должностей из-за отставки Тарасенко

08:36, 02.10.2018

Три вице-губернатора Приморья освобождены от занимаемых должностей после отставки врио губернатора края Андрея Тарасенко.

«Вице-губернаторы Ирина Мануйлова, Станислав Ершов и Дмитрий Братыненко освобождены от занимаемых должностей в связи с отставкой врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко»,— сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации Приморского края.

Напомним, Путин отправил Тарасенко в отставку после скандала со «вбросами» на выборах губернатора края. После чего, президент РФ назначил его на должность заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

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