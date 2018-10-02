Завуча казанской школы обвиняют в развращении подростка

Фото: Следком по РТ

Сегодня Следком по РТ обнародовал фотографию обвиняемого в посягательстве на половую неприкосновенность 14-летнего подростка.

По версии следствия, вечером 23 мая 2018 года в автобусе маршрута №90, проезжая через поселок Салмачи, 44-летний мужчина совершил в отношении мальчика развратные действия. Задержать подозреваемого удалось по фотороботу. Потерпевший мужчину опознал. Задержанный вину не признал, от теста на детекторе лжи отказался.

Как сообщают источники «Реального времени», ранее обвиняемый трудился педагогом и завучем в одной из казанских школ.

Следователи не исключают, что потерпевших от его действий больше, и просят свидетелей и потерпевших обращаться в следственный отдел по Приволжскому району города Казани Следкома, а также по телефону 8 (843) 224-92-30.

Ранее в Альметьевске вынесли приговор по делу о развращении 56 детей.



