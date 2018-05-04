В Альметьевске вынесли приговор по делу о развращении 56 детей

19 лет колонии строгого режима получил по приговору Альметьевского горсуда 33-летний обвиняемый в серии половых преступлений в отношении несовершеннолетних. Потерпевшими по делу были признаны 56 детей, сообщили «Реальному времени» в региональном Следкоме.

Следствием и судом установлено, что в 2015—2016 годах мужчина создал в одной из социальных сетей две вымышленные страницы 11-летней девочки и 14-летнего мальчика. С их помощью он стал знакомиться с детьми в возрасте 10—14 лет и общаться в сети интернет, уговаривая их снимать себя на фото- и видеокамеру за совершением непристойных действий. Получив эти записи, обвиняемый угрожал распространить их и требовал либо присылать ему новое видео, либо соглашаться на встречу.

Четыре потерпевшие девочки в возрасте 10—13 лет на таких встречах столкнулись с сексуальным насилием.

Подсудимый признан виновным в совершении нескольких десятков эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), ст. 135 УК РФ (развратные действия), ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов).

