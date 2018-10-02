Скрипаль не сразу поверил в причастность России к своему отравлению — СМИ

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль после выхода из комы не поверил, что Россия причастна к его отравлению.

Об этом сообщил журналист Марк Урбан, который лично встречался со Скрипалем во время работы над книгой под названием «Дело Скрипаля». По его словам, тот, выйдя из комы, «не сразу понял, что Кремль собирался его убить», пишет The Guardian.

Отмечается, что до инцидента в Солсбери Скрипаль «поддерживал позицию Кремля по многим вопросам», особенно — в отношении возвращения Крыма, и в целом был «бесстыдным русским националистом».

Ранее сообщалось, что Кремль отказался в дальнейшем вести дискуссию по отравлению Скрипалей.