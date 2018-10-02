Мусину предъявили требования на 60 миллионов рублей
Экс-глава ПАО «Татфондбанк» Роберт Мусин получил требование от ООО «МР Аналитика» в размере 60,1 млн рублей.
Как сообщается на сайте Единого федерального реестра о банкротстве, основанием для требования являются договоры процентного денежного займа.
Ранее «Реальное время» писало, что «Татфондбанк» предъявил требования к Мусину на 21,5 млрд рублей за причинение имущественного вреда.ЭкономикаБанки Татарстан
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