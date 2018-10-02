Госсовет РТ поддержал введение ответственности за нарушение профилактики терроризма

Госсовет РТ внес изменения КоАП РТ, предусматривающие ответственность за неисполнение или нарушение решения по профилактике терроризма.

Решение приняли органы исполнительной власти и органы местного самоуправления по профилактике терроризма, а также органы республики. Его поддержали участники заседания комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

Штраф на граждан составит 3 тысячи рублей; на должностных лиц — 20 тысяч рублей; на юридических лиц — 50 тысяч рублей, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, действие программы по обеспечению общественного порядка в Татарстане продлят до 2021 года.