Действие программы по обеспечению общественного порядка в Татарстане продлят до 2021 года

Продлить на год — до 2021 года — планируется действие государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности в Республике Татарстан».

Проект закона о внесении изменений в соответствующее постановление республиканского Кабмина одобрили на заседании комитета. Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета Татарстана за 2014—2021 года составит свыше 15,53 млрд рублей, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, на обеспечение безопасности и правопорядка в Татарстане в 2019 году выделят 2,1 млрд рублей.