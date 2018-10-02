На обеспечение безопасности и правопорядка в Татарстане в 2019 году выделят 2,1 млрд рублей

На обеспечение безопасности и правопорядка в Татарстане в 2019 году будет выделено 2,1 млрд рублей, в том числе 473 млн рублей — из местных бюджетов.

Зампредседателя комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Рафил Нугуманов сообщил, что для оплаты сверхурочного труда сотрудников Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения РТ» необходимо дополнительное выделение из бюджета республики 13,78 млн рублей.

«У них деньги заканчиваются уже в сентябре — октябре», — отметил он, призывая участников заседания поддержать увеличение финансирования. Члены комитета проголосовали «за», передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, в рамках доклада «О бюджете Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» также рассказали о том, что в Заинске в будущем году будет реализован проект агропромышленного парка.