Жители Перми выбрали единый стиль оформления городских автобусов

В Перми жители выбрали единый дизайн городских автобусов.

Голосование проходило на региональном интернет-портале «Управляем вместе» с 7 по 30 сентября. Горожанам были представлены три варианта оформления общественного транспорта: красный, желтый и синий, а также с символикой или одноцветные.

По итогам наибольшее количество голосов набрал красный цвет с изображениями Пермского звериного стиля. Кроме того, в оформлении салона будут присутствовать желтые поручни и выступы и синие кресла.

Власти планируют выпустить на маршруты оформленные в новом дизайне автобусы в 2019 году.

Напомним, ранее стало известно, что на дорогах Перми протестируют электрический автобус.