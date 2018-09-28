На дорогах Перми протестируют электрический автобус

Городские власти в начале октября протестируют на дорогах Перми электрический автобус.

Автомобиль бесплатно предоставит компания «Волгабас» для проверки в уральских климатических условиях. В ближайшее время будет выбран маршрут для его запуска.

Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, электробус оснащен низким полом для маломобильных групп населения. Также на широкой накопительной площадке оборудовано специальное место для удобства пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В транспорте имеется система климат-контроля. Общая вместимость составляет до 100 пассажиров.

По заверениям компании-производителя, после подзарядки электробус может проехать порядка 140—250 км. Добавим, планов приобретения данного вида транспорта у властей Перми пока нет.

Напомним, ранее ГАЗ создал два беспилотных электробуса.