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На дорогах Перми протестируют электрический автобус

08:21, 28.09.2018
На дорогах Перми протестируют электрический автобус
Фото: volgabus.ru

Городские власти в начале октября протестируют на дорогах Перми электрический автобус.

Автомобиль бесплатно предоставит компания «Волгабас» для проверки в уральских климатических условиях. В ближайшее время будет выбран маршрут для его запуска.

Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, электробус оснащен низким полом для маломобильных групп населения. Также на широкой накопительной площадке оборудовано специальное место для удобства пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В транспорте имеется система климат-контроля. Общая вместимость составляет до 100 пассажиров.

По заверениям компании-производителя, после подзарядки электробус может проехать порядка 140—250 км. Добавим, планов приобретения данного вида транспорта у властей Перми пока нет.

Напомним, ранее ГАЗ создал два беспилотных электробуса.

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