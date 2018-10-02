Самарские власти запретили проводить митинг с «портретами позора», где изображены сторонники пенсионной реформы

Самарские власти отказали коммунистам в проведении марша с «портретами позора» сторонников пенсионной реформы. Об этом сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев в «Твиттере».

Мероприятие было запланировано на 13 октября на улице Молодогвардейской около Белого дома. Планировалось, что участники шествия пройдут по городу с портретами депутатов Госдумы, проголосовавших за пенсионную реформу в России.

Мэрия Самары и департамент общественной безопасности области не поступились принципами и традиционно отказали нам в демонстрации 13 октября мимо Белого дома и митинге на пл. Куйбышева против пенсионной реформы и за возврат льгот пенсионерам. Отказы обжаловал в суд. pic.twitter.com/i7C6i8Egqt

— Михаил Матвеев (@tweet_matveev) 1 октября 2018 г.

Матвеев обратился в суд для обжалования данного решения и намерен добиваться согласования акций. Официального заявления от самарских властей пока не последовало.

Напомним, Госдума РФ 27 сентября приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о пенсионной реформе.



