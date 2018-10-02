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Самарские власти запретили проводить митинг с «портретами позора», где изображены сторонники пенсионной реформы

10:37, 02.10.2018
Самарские власти запретили проводить митинг с «портретами позора», где изображены сторонники пенсионной реформы
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Самарские власти отказали коммунистам в проведении марша с «портретами позора» сторонников пенсионной реформы. Об этом сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев в «Твиттере».

Мероприятие было запланировано на 13 октября на улице Молодогвардейской около Белого дома. Планировалось, что участники шествия пройдут по городу с портретами депутатов Госдумы, проголосовавших за пенсионную реформу в России.

Матвеев обратился в суд для обжалования данного решения и намерен добиваться согласования акций. Официального заявления от самарских властей пока не последовало.

Напомним, Госдума РФ 27 сентября приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о пенсионной реформе.

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