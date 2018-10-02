Премьер-министр Японии сохранил ключевых министров в новом правительстве

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня провел перестановки в правительстве. Он сохранил ключевых министров кабинета.

Свои обязанности продолжат исполнять вице-премьер, министр финансов Таро Асо, глава МИД Таро Коно, министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, курирующий в правительстве Японии развитие отношений с Россией, и министр по восстановлению экономики Тосимицу Мотэги, который сейчас ведет торговые переговоры с США, передает ТАСС.

При этом он назначил министром по административным делам и коммуникациям Масатоси Исида, министром образования, культуры, спорта, науки и технологий — Масахико Сибаяма. Новым министром по делам Окинавы и «северных территорий» стал депутат верхней палаты парламента от ЛДП Мицухиро Миякоси. Новым главой минюста стал Такаси Ямасита.

Кроме того, премьер назначил депутата нижней палаты парламента от ЛДП Такэси Ивая новым министром обороны вместо Ицунори Онодэры.

Напомним, правительство Японии сегодня на экстренном заседании в полном составе подало в отставку перед перестановками в кабинете министров.