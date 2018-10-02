Следком проверяет детский сад в Березниках, где няня заклеила ребенку рот скотчем

Следственный комитет начал проверку в детском саду в городе Березники, где помощник воспитателя на несколько минут заклеила ребенку рот скотчем.

Инцидент произошел 8 сентября. Мама одного из воспитанников пожаловалась в социальных сетях на нестандартные методы воспитания няни. По ее словам, женщина заклеила скотчем рот ее сына, когда не смогла его угомонить. На следующий день сотрудница образовательного учреждения была уволена.

Стоит отметить, что уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова назвала данный факт «вопиющим». По мнению омбудсмена, с основами педагогической этики необходимо знакомить всех без исключения сотрудников учреждения, работающего с детьми. Кроме того, важно пристально обращать внимание на психологическое тестирование, предваряющее заключение трудового договора при работе с несовершеннолетними.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки в ведомстве будет принято законное процессуальное решение.

Напомним, ранее стало известно, что в России простудившихся детей не будут пускать в школы и детсады. Новые правила допуска к занятиям и проверки самочувствия детей будут действовать в осенне-зимний период.