«Калашников» сообщил о создании экипировки для Арктики

Концерн «Калашников» разработал комплект экипировки и снаряжения для арктического спецназа. В состав экипировки входят более 40 элементов.

«Все элементы экипировки были опробованы специалистами концерна «Калашников» и военнослужащими Минобороны РФ в ходе арктической экспедиции в марте 2018 года на полуостровах Ямал и Таймыр. Температура во время испытаний достигала -47 градусов, ветер — до 25 метров в секунду и выше, влажность до 100%», — сообщает пресс-служба концерна.

Концерн «Калашников» — крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструменты. В концерн входят три продуктовых бренда: «Калашников» — боевое оружие, «Байкал» — охотничье и гражданское оружие, «Ижмаш» — спортивное оружие.