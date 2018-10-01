В Нижнекамске неизвестные выбросили из окна девятого этажа студентку из Удмуртии

В Нижнекамске неизвестные выбросили из окна девятого этажа студентку педагогического колледжа, которая от полученных травм скончалась на месте.

Инцидент произошел в минувший четверг. По версии следствия, имело место умышленное посягательство на жизнь девушки. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», сообщает телеканал "Татарстан-24".

В настоящее время следователи устанавливают людей, находившихся в момент трагедии в квартире и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Известно, что погибшая девушка приехала в Нижнекамск из Удмуртии.

Ранее в Казани суд арестовал на два месяца омоновца Марата Сахапова, подозреваемого в убийстве 21-летней девушки.