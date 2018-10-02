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Сегодня в Татарстане без осадков и до +15°С

04:36, 02.10.2018
Сегодня в Татарстане без осадков и до +15°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 2 октября, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-западный умеренный.

Минимальные температуры воздуха ночью по республике составят от +4°С до -1°С. Днем воздух прогреется от +10°С до +15°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +12°С до +14°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +10°С до +12°С.

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