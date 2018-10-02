Сегодня в Татарстане без осадков и до +15°С

Сегодня, 2 октября, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-западный умеренный.



Минимальные температуры воздуха ночью по республике составят от +4°С до -1°С. Днем воздух прогреется от +10°С до +15°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +12°С до +14°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +10°С до +12°С.