Российские пенсионеры заработали более 1 миллиона долларов на сдаче жилья

Россияне старше 60 лет приняли в своих домах 13 тыс. путешественников в 2017 году и заработали 1,1 млн долларов.

Средний доход пожилого хозяина составил 724 доллара, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет сервиса аренды жилья Airbnb. При этом 86,1% отзывов на дома пожилых россиян были пятизвездочными.

Отмечается, что число пожилых людей, отправляющихся в путешествия, в период с 1 сентября 2017 по 1 сентября 2018 увеличилось на 78%.

В десятку стран, где пожилые гости из России чаще всего бронировали жилье в 2018 году, вошли Россия, Италия, Испания, Франция, Грузия, Германия, Израиль, Греция, Чехия и Португалия.

Ранее сообщалось, что российские туристы стали меньше доверять туроператорам.