Российские туристы стали меньше доверять туроператорам
С начала лета 2018 года российские туристы стали более недоверчивыми — снизилась глубина бронирования туров. Такие данные приводит сервис путешествий «Туту.ру».
«В июле, августе и сентябре 2018 года туристы покупали турпутевку меньше, чем за месяц до даты вылета. В 2017 году в это же время глубина бронирования достигала 40 дней», — говорится в исследовании.
Длительность туров осталась примерно такой же — туристы предпочитают проводить в отпуске в среднем 8 ночей. Что касается цен на путевки, они немного выросли в августе и сентябре по сравнению с летними месяцами. В июле 2018 года тур в среднем стоил около 29 тыс. рублей, в августе — 30,6 тыс. рублей, в сентябре — 31,3 тыс. рублей.
Специалисты проанализировали все купленные до конца сентября путевки с датами отдыха с 1 января по 30 сентября 2018 года и сравнили результаты с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин передал вопросы развития туристической отрасли в ведение Министерства экономического развития РФ.Общество
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