Российские туристы стали меньше доверять туроператорам

С начала лета 2018 года российские туристы стали более недоверчивыми — снизилась глубина бронирования туров. Такие данные приводит сервис путешествий «Туту.ру».

«В июле, августе и сентябре 2018 года туристы покупали турпутевку меньше, чем за месяц до даты вылета. В 2017 году в это же время глубина бронирования достигала 40 дней», — говорится в исследовании.



Длительность туров осталась примерно такой же — туристы предпочитают проводить в отпуске в среднем 8 ночей. Что касается цен на путевки, они немного выросли в августе и сентябре по сравнению с летними месяцами. В июле 2018 года тур в среднем стоил около 29 тыс. рублей, в августе — 30,6 тыс. рублей, в сентябре — 31,3 тыс. рублей.

Специалисты проанализировали все купленные до конца сентября путевки с датами отдыха с 1 января по 30 сентября 2018 года и сравнили результаты с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин передал вопросы развития туристической отрасли в ведение Министерства экономического развития РФ.