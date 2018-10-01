Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов: «Место в сборной заслуживает Лунев»

Фото: Дмитрий Слезин

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о решении Игоря Акинфеева завершить выступления за сборную России.

— Это решение принято Игорем не спонтанно, а взвешенно. Я пока не разговаривал с ним, не хочу трогать перед матчем с «Реалом», но я примерно понимаю причины.

32 года — лучший возраст для вратаря? Думаю, мы немного неправильно считаем. В истории футбола часто было так, что рано начинающие ребята все время играют на пределе. Где-то заканчивается нервная энергия. Те, кто начинал позже, как в добрые советские годы, когда место в воротах доверяли в 25 лет, тянули подольше.

На сегодняшней день место в основе сборной заслуживает Лунев, это видно по игре. Да, он порой ошибается, порой чего-то не хватает. Равноценная ли это замена? В сборной все когда-то начинают. Я знаю характер и манеру игры Лунева, и на данный момент эти факторы позволяют надеяться. К сожалению, такие, как Акинфеев и Яшин, рождаются не каждый день, — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

