Скончался французский певец Шарль Азнавур
Французский шансонье Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет.
Причины кончины певца не уточняются, сообщает AFP в Twitter со ссылкой на пресс-секретаря.
Азнавур был композитором, поэтом, писателем и актером армянского происхождения.
#BREAKING French singer Charles Aznavour dies aged 94: spokeswoman pic.twitter.com/uQoFLDj1Vd
— AFP news agency (@AFP) 1 октября 2018 г.
Согласно совместному опросу журнала Time и CNN (1998), Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.
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