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Происшествия

Скончался французский певец Шарль Азнавур

15:03, 01.10.2018
Скончался французский певец Шарль Азнавур
Фото: flickr.com

Французский шансонье Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет.

Причины кончины певца не уточняются, сообщает AFP в Twitter со ссылкой на пресс-секретаря.

Азнавур был композитором, поэтом, писателем и актером армянского происхождения.

Согласно совместному опросу журнала Time и CNN (1998), Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

Происшествия
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