Уфимский «Толпар» разделил очки с «Сибирскими Снайперами»

Уфимский «Толпар» провел два домашних матча против «Сибирских Снайперов» в рамках регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018/19.

В первом поединке уфимцы довольно быстро открыли счет, на 4 минуте отличился Данил Башкиров. Однако это не смутило гостей и они отыгрались на 38 минуте — 1:1. Овертайм также не определил победителя. В серии буллитов удача сопутствовала «снайперам» — 2:1.

В повторной игре хозяева не стали осторожничать и обрушили на ворота сибиряков шквал атак. В итоге, «Толпар» победил достаточно уверенно — 4:1. Голы на счету Никиты Голощапова (два), Владимира Баканина и Родиона Амирова.

Уфимский клуб лидирует в Восточной конференции МХЛ.





