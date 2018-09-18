Работникам КАМАЗа подняли зарплаты на 5%

В ПАО «КАМАЗ» решили проиндексировать зарплату рабочим. с 1 сентября ее повысили на 5%. Увеличенную зарплату сотрудники получат в октябре.

Новая индексация произойдет в соответствии с обязательствами, которые предприятие взяло на себя в начале этого года. Сейчас минимальный тариф с учетом премии составляет 9 731 рублей, что выше установленного МРОТ, передают «Вести КАМАЗа».

Отмечается, что предыдущая индексация происходила год назад. Тогда она составила 6% и коснулась всех категорий работников компании.



Ранее были повышены зарплаты госслужащим Татарстана. Теперь они исчисляются кратно 11,1 тыс. рублей в соответствии с занимаемой должностью.