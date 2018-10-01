В Зеленодольске отремонтируют здание за 47,4 млн рублей для размещения в нем городского суда

Управление судебного департамента в Татарстане разместило тендер на проведение комплексного капитального ремонта здания для размещения в нем Зеленодольского городского суда РТ.

Согласно техзаданию на сайте госзакупок, ремонту подлежит здание по адресу: ул. Салиха Сайдашева, 4, в микрорайоне Мирный. На данный момент Зеленодольский городской суд расположен по адресам: ул. Энгельса, 6, и ул. Гагарина, 10.

Деньги на капитальный ремонт выделяются из федерального бюджета. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2018 года.

Ранее Счетная палата РТ обнаружила в республике два здания судебных участков в Зеленодольске и Казани, не используемые с 2014 года.