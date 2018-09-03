В Татарстане выявили 23 бесхозных и два неиспользуемых здания мировых судов

Счетная палата РТ обнаружила в республике 23 здания мировых судов, которые являются не зарегистрированными и не поставленными на учет сотрудниками Министерства юстиции РТ. Также выявлены два здания судебных участков в Зеленодольске и Казани, не используемые с 2014 года.

Бесхозные здания были обнаружены в рамках проверки использования Минюстом РТ в 2012—2017 годах бюджетных средств, выделенных на осуществление деятельности мировых судей. За это время из бюджета РТ выделено 2,1 млн рублей.

«Проверкой установлены нарушения при использовании и распоряжении государственным имуществом на сумму 40 млн. рублей. Все они, отмечается аудитором Сергеем Колодниковым, подлежат устранению в полном объеме», — подчеркнули в СП РТ.

Ранее Счетная палата выявила в татарстанском бюро судмедэкспертизы нарушений на 15,3 млн рублей.