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Ак Барс Банк и «Зенит» попали в рейтинг российских ипотечных банков

13:39, 01.10.2018
Ак Барс Банк и «Зенит» попали в рейтинг российских ипотечных банков
Фото: pixabay.com

Ак Барс Банк и подконтрольный ПАО «Татнефть» банк «Зенит» заняли 11-е и 16-е места соответственно в рейтинге российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2018 года.

На 1 июля ипотечный кредитный портфель Ак Барс Банка составил 35,2 млрд рублей, «Зенита» — 25,6 млрд рублей, сообщает портал «Банки.ру».

Рейтинг возглавил Сбербанк, чей кредитный портфель составил 3,3 трлн рублей.

Ранее Ак Барс Банк и «Зенит» попали в топ-50 банков РФ по выдаче потребительских кредитов.

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