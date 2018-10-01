Ак Барс Банк и «Зенит» попали в рейтинг российских ипотечных банков
Ак Барс Банк и подконтрольный ПАО «Татнефть» банк «Зенит» заняли 11-е и 16-е места соответственно в рейтинге российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2018 года.
На 1 июля ипотечный кредитный портфель Ак Барс Банка составил 35,2 млрд рублей, «Зенита» — 25,6 млрд рублей, сообщает портал «Банки.ру».
Рейтинг возглавил Сбербанк, чей кредитный портфель составил 3,3 трлн рублей.
Ранее Ак Барс Банк и «Зенит» попали в топ-50 банков РФ по выдаче потребительских кредитов.ЭкономикаБанки Татарстан
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