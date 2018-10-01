Арбитраж РТ признал недействительными сделки «Татфондбанка» на 17,7 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана признал недействительными пять сделок ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 17,7 млн рублей.

Как сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов, отменены сделки и восстановлены задолженности:

ООО «ТеплоСтройТехКомплект» — переводы на счет третьего лица и счет в другом банке в размере 8,5 млн рублей;

АО «Завод искусственных кож» — перевод на счет в другом банке 3 млн рублей;

ООО «Косметик Опт» — перевод на счет в другом банке 1 млн рублей;

ООО «СпецАвтоКомплект» — перевод на счет в другом банке 2,8 млн рублей;

ООО «Экспос-М» — перевод на счет третьего лица 2,2 млн рублей.

По этим сделкам применены последствия недействительности, также суд определил взыскать в пользу «Татфондбанка» проценты за пользование чужими денежными средствами.

Ранее АСВ не смогло оспорить сделку «Татфондбанка» с физлицом на 40 млн рублей.