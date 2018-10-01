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Арбитраж РТ признал недействительными сделки «Татфондбанка» на 17,7 млн рублей

13:22, 01.10.2018
Арбитраж РТ признал недействительными сделки «Татфондбанка» на 17,7 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана признал недействительными пять сделок ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 17,7 млн рублей.

Как сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов, отменены сделки и восстановлены задолженности:

  • ООО «ТеплоСтройТехКомплект» — переводы на счет третьего лица и счет в другом банке в размере 8,5 млн рублей;
  • АО «Завод искусственных кож» — перевод на счет в другом банке 3 млн рублей;
  • ООО «Косметик Опт» — перевод на счет в другом банке 1 млн рублей;
  • ООО «СпецАвтоКомплект» — перевод на счет в другом банке 2,8 млн рублей;
  • ООО «Экспос-М» — перевод на счет третьего лица 2,2 млн рублей.

По этим сделкам применены последствия недействительности, также суд определил взыскать в пользу «Татфондбанка» проценты за пользование чужими денежными средствами.

Ранее АСВ не смогло оспорить сделку «Татфондбанка» с физлицом на 40 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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