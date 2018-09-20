В Татарстане с ножевыми госпитализирован восьмимесячный ребенок

18 сентября 2018 года в ГАУЗ «Лениногорское ЦРБ» из села Ютаза Ютазинского района был госпитализирован восьмимесячный мальчик с колото-резаными ранами в области шеи и порезами живота. По подозрению в покушении на его убийство задержана 24-летняя мать ребенка, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.

По версии следствия, женщина в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения в своем доме в какой-то момент взяла нож и стала наносить порезы сыну. А потом позвонила своей матери и попросила вызвать скорую.

Ребенка госпитализировали. В настоящее время его состояние врачи считают стабильным.

После задержания женщина написала явку с повинной. В ближайшее время следователь будет просить суд о нее аресте. Оперативным путем установлено, что мать ребенка нигде не работала и злоупотребляла спиртными напитками.

Также выяснилось, что органами опеки и попечительства Ютазинского исполкома на момент ЧП проводилась процедура лишения женщины родительских прав. Насколько своевременно ее начали, следователи планируют оценить в рамках расследования уголовного дела.

По делу назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

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