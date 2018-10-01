Экс-глава фонда капремонта Самарской области останется в СИЗО до конца года

Бывший руководитель самарского регионального фонда капитального ремонта Михаил Архипов останется под арестом до 30 декабря 2018 года.

Ранее защита экс-чиновника ходатайствовала о помещении обвиняемого под домашний арест. Однако суд отказался удовлетворять просьбу адвоката обвиняемого. Также в СИЗО до конца года останется брат Архипова — Алексей, пишет «Коммерсант».

Напомним, Михаил Архипов был задержан сотрудниками ФСБ 31 июля. Его подозревают в совершении коммерческого подкупа. По версии следствия, размер взятки составил 220 тыс. рублей. Вместе с Архиповым был задержан его брат.