Сотрудники ФСБ задержали главу капремонта Самарской области
Директор Фонда капитального ремонта Самарской области Михаил Архипов был задержан сотрудниками ФСБ вечером, 31 июля.
Архипова подозревают в совершении коммерческого подкупа. Как сообщил в твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, размер взятки составил 220 тысяч рублей.
Вместе с Михаилом Архиповым был задержан его брат. Предположительно, он мог быть посредником при передаче денег, пишет издание «Самарское обозрение».
На данный момент выясняются все детали произошедшего.
Напомним, ранее ФСБ заподозрила замначальника ульяновского главка МЧС в получении взятки.
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