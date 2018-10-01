Отопительный сезон в жилых домах в Тольятти начнется 9 октября

Подача тепла в жилой фонд в Тольятти начнется 9 октября. Об этом заявил руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин.

По его словам, ремонт тепловых сетей находится на стадии завершения, котельные готовы к переключению в зимний режим. Во вторник, 2 октября, отопительный сезон стартует в социальных объектах, в том числе в детских садах, школах и больницах.

Напомним, власти Казани сегодня официально дали старт отопительному сезону.