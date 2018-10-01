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Власти Казани сегодня официально дали старт отопительному сезону

08:18, 01.10.2018
Власти Казани сегодня официально дали старт отопительному сезону
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Казани сегодня официально начат отопительный сезон. С 19 сентября тепло подали в объекты социальной сферы.

На данный момент 76% всех объектов социальной сферы отапливается, передает корреспондент «Реального времени» с делового понедельника.

Напомним, на прошлой неделе произвели пуск 42% котельных, которые начали подачу тепла в 3 216 жилых домов, 668 школ, 905 детсадов, 1 044 учреждения здравоохранения, в 87 объектов соцзащиты, 565 объектов культуры и 84 объекта спорта.

Подробнее об отопительном сезоне в этом году читайте в материале «Реального времени».

ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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