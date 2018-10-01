В Татарстане перестанут ходить 6 электричек
В Татарстане с 1 октября перестанут курсировать пригородные поезда по шести направлениям. Соответствующее решение принято на основании договора на транспортное обслуживание.
Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ, изменения коснутся следующих электричек:
- №6420 и №6425 сообщением Казань — Вятские Поляны — Казань;
- №6001 сообщением Казань — Свияжск;
- №6476 сообщением Свияжск — Арск;
- №6437 сообщением Арск — Казань;
- №6432 сообщением Казань — Арск.
Ранее сообщалось, что из Казани появятся поезда прямого сообщения в Ташкент и Минск.БизнесТранспорт Татарстан
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