Новости бизнеса

13:48 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В Татарстане перестанут ходить 6 электричек

12:22, 01.10.2018
В Татарстане перестанут ходить 6 электричек
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Татарстане с 1 октября перестанут курсировать пригородные поезда по шести направлениям. Соответствующее решение принято на основании договора на транспортное обслуживание.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ, изменения коснутся следующих электричек:

  • №6420 и №6425 сообщением Казань — Вятские Поляны — Казань;
  • №6001 сообщением Казань — Свияжск;
  • №6476 сообщением Свияжск — Арск;
  • №6437 сообщением Арск — Казань;
  • №6432 сообщением Казань — Арск.

Ранее сообщалось, что из Казани появятся поезда прямого сообщения в Ташкент и Минск.

БизнесТранспорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок