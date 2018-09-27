Из Казани запустят прямые поезда в Ташкент и Минск

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) с 9 декабря запустит еженедельные поезда до Казани по двум международным направлениям. Речь идет о прямом сообщении с Минском и Ташкентом.

«Маршрут от Казани до Минска проложен необычно: через Ульяновск, Сызрань, Пензу, Ряжск, Тулу, Сухиничи, Смоленск, и это открывает возможность добраться без пересадки еще до нескольких российских регионов», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что поезд № 303/304 из Ташкента будет ходить в Казань через Дружинино.



Ранее сообщалось, что РЖД запустит ежедневный скорый ночной поезд по маршруту Самара — Казань.