Вторую домашнюю серию сезона «Салават Юлаев» начинает битвой с ЦСКА

В понедельник, 1 октября, уфимский «Салават Юлаев» на своем льду примет московский ЦСКА в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Это будет старт второй домашней серии уфимской команды. В первом отрезке дома «Салават» выиграл у нижегородского «Торпедо» — 4:3, проиграл соседям из Татарстана — «Ак Барсу» (4:5, бул.) и «Нефтехимику» (1:3), а также был сильнее «Сибири» (3:1) и «Барыса» (7:3).

Предыдущий поединок «Салават Юлаев» проводил на льду подольского «Витязя», где уступил 2:3.

Армейцы пожаловали в Уфу лидерами своего Дивизиона, в последнем матче одолев в Москве «Спартак» — 2:1.

Матч на «Уфа-Арене» стартует в 17.00 мск.

