Саратовское реготделение «Справедливой России» переизбрало Зинаиду Самсонову председателем партии

Фото: пресс-служба регионального отделения «Справедливой России»

Председателем совета Саратовского регионального отделения партии «Справедливая Россия» переизбрана Зинаида Самсонова.

Выбор нового главы фракции состоялся на конференции членов партии. За Самсонову делегаты проголосовали единогласно. Таким образом, она будет возглавлять реготделение «Справедливой России» еще два года.

Всего в региональном отделении на учете состоит 6 425 членов партии, на местах образовано 355 первичных отделений. За отчетный период в партию вступили около 400 человек, сообщили в пресс-службе «Справедливой России».

Добавим, Зинаида Самсонова четырежды избиралась депутатом Саратовской областной думы — в 2002, 2007, 2012 и 2017 годах.

Напомним, ранее стало известно, что министром молодежной политики и спорта Башкортостана стал Руслан Хабибов.