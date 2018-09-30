Министром молодежной политики и спорта Башкортостана стал Руслан Хабибов

Указом главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова министром молодежной политики и спорта Республики Башкортостан назначен Руслан Хабибов, сообщает пресс-служба главы РБ.

Ранее другим указом главы Республики Башкортостан Андрей Иванюта освобожден от должности министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан в связи с избранием депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан шестого созыва.

Справка

Хабибов Руслан Тагирович родился 3 мая 1974 года в городе Самаре. Окончил Пермское военное авиационное техническое училище по специальности «Эксплуатация и ремонт самолетов и авиационных двигателей», Башкирский государственный университет по специальности «Социальная работа».

Трудовую деятельность начал в 1998 году в ЗАО «Центральный рынок» контролером охранной службы.

В 1998 году — коммерческий директор авиакомпании МАП «АЭРО».

В 1999 году — специалист по работе с молодежью, педагог-организатор Медико-педагогического центра «Подросток».

В 1999—2002 годах — специалист 1-й категории, ведущий специалист, главный специалист Комитета по молодежной политике администрации города Уфы.

В 2002—2003 годах — главный специалист Комитета по физической культуре и спорту администрации города Уфы.

В 2003 году — директор Центра допризывной подготовки молодежи города Уфы при Комитете по молодежной политике администрации города Уфы.

В 2003—2005 годах — заместитель председателя Комитета по молодежной политике администрации города Уфы.

В 2005—2009 годах — директор средней общеобразовательной школы № 157 Калининского района города Уфы.

В 2009—2011 годах — заместитель главы по гуманитарным и социальным вопросам Администрации Калининского района городского округа город Уфа.

В 2011—2013 годах — начальник Управления по опеке и попечительству администрации городского округа, город Уфа.

В 2013—2014 годах — первый заместитель министра образования Республики Башкортостан.

В 2014—2018 годах — заместитель министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.