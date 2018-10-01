Долги «Анкор Банка» превысили 6 млрд рублей

По состоянию на начало сентября 2018 года долги «Анкор Банка» составили 6,29 млрд рублей. Это следует из сведений о ходе конкурсного производства с 10 апреля 2017 года по 31 августа 2018 года.

Так, долги перед 461 кредитором составили 5,2 млрд рублей. Из этой суммы задолженность погашена только перед 1,59% кредиторов на сумму 89,3 млн рублей, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Ранее АСВ подало в полицию заявления по фактам кражи имущества «Анкор Банка».