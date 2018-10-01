В Пермском крае изменится расписание пригородных поездов

В Пермском крае по техническим причинам с 5 октября частично изменится расписание пригородных поездов.

Как пояснили в региональном Минтрансе, новый график движения будет работать в целях исключения опоздания поездов на участке Шаля — Кордон — Пермь-2. Задержки будут в среднем на 2-5 минут. Подробное расписание маршрутов опубликовано на сайте ведомства.

Напомним, власти Самары изменят расписание автобуса №27.