Власти Самары изменят расписание автобуса №27

Власти Самары изменят расписание автобуса №27, следующего из поселка Зубчаниновка.

Причиной корректировки временных интервалов общественного транспорта стали жалобы местных жителей. Как признаются горожане, они ждут автобус по полчаса на остановках. Чиновники по запросу самарцев проинспектировали маршрут в час пик.

По итогам руководитель департамента транспорта Юрий Тапилин пообещал, что в самое ближайшее время перевозчика обяжут пересмотреть расписание, рассказали в городской администрации.

Напомним, ранее Тапилин заявлял, что в Самаре остро не хватает водителей автобусов. Для комфортной работы общественного транспорта необходимо 150 человек. Работников привлекают через газеты, объявления, управляющих микрорайонами.